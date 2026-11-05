 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Peste 26 de milioane de lei pentru extinderea UPU Piatra-Neamț. Cum ar putea arăta noul corp al spitalului

r Scris de redacția ziar piatra-neamț
Peste 26 de milioane de lei pentru extinderea UPU Piatra-Neamț. Cum ar putea arăta noul corp al spitalului
Aosom
CJ Neamț a obținut 26,09 milioane de lei pentru construirea și dotarea noului corp al UPU Piatra-Neamț. Vezi simularea video și unde va fi amplasată clădirea. Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Sursa: Ziar Piatra Neamț

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech