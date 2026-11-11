Peste 39 de milioane de euro pentru modernizarea canalului colector de pe strada Râului din Craiova, prin Tranziție Justă

O problemă veche a Craiovei, legată de canalul colector de pe strada Râului, va fi rezolvată cu ajutorul fondurilor europene. A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul care prevede casetarea canalului și construirea unei noi artere rutiere în zona de sud a orașului. Investiția, implementată de Primăria municipiului Craiova, are o valoare totală de […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗