 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Petreceri de final de an la Hotel Univers Cluj: Locația ideală pentru evenimente private și corporate

z Scris de ziua de cluj
Petreceri de final de an la Hotel Univers Cluj: Locația ideală pentru evenimente private și corporate
Aosom
Luna noiembrie dă startul sezonului intens de petreceri, evenimente și întâlniri de afaceri în Cluj-Napoca.

Sursa: Ziua De Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech