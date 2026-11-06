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Economie

Petreceri de final de an la Hotel Univers Cluj: Locația ideală pentru evenimente private și corporate (P)

m Scris de mica publicitate(
Petreceri de final de an la Hotel Univers Cluj: Locația ideală pentru evenimente private și corporate (P)
Aosom
Luna noiembrie dă startul sezonului intens de petreceri, evenimente și întâlniri de afaceri în Cluj-Napoca. Într-un oraș aflat mereu în mișcare, succesul unei gale, al unei conferințe sau chiar al unui simplu prânz depinde de un singur lucru: un partener care înțelege valoarea detaliilor.

Sursa: Monitorul Cluj

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