Petreceri de final de an la Hotel Univers Cluj: Locația ideală pentru evenimente private și corporate (P)

Luna noiembrie dă startul sezonului intens de petreceri, evenimente și întâlniri de afaceri în Cluj-Napoca. Într-un oraș aflat mereu în mișcare, succesul unei gale, al unei conferințe sau chiar al unui simplu prânz depinde de un singur lucru: un partener care înțelege valoarea detaliilor.

Sursa: Monitorul Cluj Citește mai departe la sursa originală ↗