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Economie

Petrolul, în scădere firavă după eșecul lui republicanilor la alegerile. „S-ar putea ca Trump să ignore Democrații dacă impun redeschiderea strâmtorii Ormuz”

a Scris de alexandra constantinovici
Petrolul, în scădere firavă după eșecul lui republicanilor la alegerile. „S-ar putea ca Trump să ignore Democrații dacă impun redeschiderea strâmtorii Ormuz”
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Victoria democraților în Senat și în Camera Reprezentanților în urma alegerilor de marți, 3 noiembrie, schimbă raportul de putere la Washington pentru ultimii doi ani ai mandatului lui Donald Trump, în condițiile în care, din ianuarie 2027, opoziția va putea bloca legi și numiri, controla agenda parlamentară și condiționa finanțarea politicilor administrației, inclusiv a operațiunilor militare. Președintele păstrează însă comanda armatei, conducerea diplomației și ...

Sursa: Ziare

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