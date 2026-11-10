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Economie

Petrotel-Lukoil se pregătește să își reia activitatea după aproape 13 luni de inactivitate. Un transport de țiței urmează să ajungă în Portul Constanța

d Scris de diana pană
Petrotel-Lukoil se pregătește să își reia activitatea după aproape 13 luni de inactivitate. Un transport de țiței urmează să ajungă în Portul Constanța
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Petrotel, una dintre cele patru entități deținute de Lukoil în România, se declară pregătită să reia rafinarea, la aproape 13 luni de când a suspendat activitatea ca urmare a efectelor sancțiunilor internaționale, și la aproape două luni și jumătatea de la intrarea în insolvenț.

Sursa: Stiri Pe Surse

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