Petrotel-Lukoil se pregătește să își reia activitatea după aproape 13 luni de inactivitate. Un transport de țiței urmează să ajungă în Portul Constanța

Petrotel, una dintre cele patru entități deținute de Lukoil în România, se declară pregătită să reia rafinarea, la aproape 13 luni de când a suspendat activitatea ca urmare a efectelor sancțiunilor internaționale, și la aproape două luni și jumătatea de la intrarea în insolvenț.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗