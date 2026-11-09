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Economie

Piața urcă, piața coboară. Cum să faci primul pas în investiții fără să te lași condus de emoții

r Scris de radu pop, colaborator
Piața urcă, piața coboară. Cum să faci primul pas în investiții fără să te lași condus de emoții
Aosom
Piața de investiții se schimbă de la o zi la alta, graficele urcă și coboară, așa că este normal să te confrunți cu incertitudine.

Sursa: Stiri Pe Surse

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