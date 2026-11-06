Pierderi de 456 de miliarde de dolari în două zile pentru Tesla și SpaceX. Pariul politic al lui Musk devine un risc bursier

Elon Musk a investit miliarde în succesul politic al Partidului Republican. După înfrângerea acestuia la alegerile intermediare din SUA, companiile sale se confruntă cu o presiune masivă pe bursă. Investitorii se tem că tocmai Washingtonul ar putea pune în pericol planurile sale cele mai ambițioase, scrie focus.de.

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