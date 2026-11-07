Pierderi de aproximativ un miliard de lei după oprirea reactoarelor de la Cernavodă

Oprirea reactoarelor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, provocată de scăderea nivelului Dunării, a generat pierderi estimate la aproximativ un miliard de lei, echivalentul a circa 200 de milioane de euro, în ultimele trei luni, a declarat sâmbătă premierul Luca Niculescu.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗