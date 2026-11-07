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Economie

Pierderi de aproximativ un miliard de lei după oprirea reactoarelor de la Cernavodă

m Scris de mediafax
Pierderi de aproximativ un miliard de lei după oprirea reactoarelor de la Cernavodă
Aosom
Oprirea reactoarelor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, provocată de scăderea nivelului Dunării, a generat pierderi estimate la aproximativ un miliard de lei, echivalentul a circa 200 de milioane de euro, în ultimele trei luni, a declarat sâmbătă premierul Luca Niculescu.

Sursa: Zf Ro

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