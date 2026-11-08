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Economie

Pierderi uriașe în sistemul de termoficare al Capitalei. ELCEN: Instalațiile sunt suprasolicitate, iar producția de energie electrică ar putea fi afectată

o Scris de oana antipa
Pierderi uriașe în sistemul de termoficare al Capitalei. ELCEN: Instalațiile sunt suprasolicitate, iar producția de energie electrică ar putea fi afectată
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Electrocentrale București (ELCEN) avertizează că pierderile din rețeaua de termoficare a Capitalei au ajuns la un nivel care pune presiune asupra funcționării centralelor de producere a energiei termice și electrice.

Sursa: Mediafax Ro

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