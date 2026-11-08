„Pierderile masive din rețeaua de termoficare nu reprezintă doar o problemă a furnizării căldurii și apei calde. Ele pot deveni o problemă de siguranță energetică, cu implicații atât asupra alimentării cu energie termică a populației, cât și asupra producției de energie electrică și a echilibrului Sistemului Energetic Național”. The post Pierderile masive din rețeaua de termoficare pot deveni problemă de siguranță energetică, avertizează ELCEN appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗