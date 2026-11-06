Piețele bursiere: De la petrecere la corecții masive în 24 de ore: Nasdaq scade cu 5%, pierderi de 1,9 trilioane de dolari

De la euforie la panică, de la câștiguri istorice la lichidări masive, a fost nevoie de doar 24 de ore pentru ca petrecerea post-electorală de pe Wall Street să se transforme într-una dintre cele mai mari vânzări de acțiuni ale anului de pe piața bursieră. Nasdaq o a scăzut cu aproximativ 5%, cu valoare de …

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