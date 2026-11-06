Locuitorii municipiului Pitești trebuie să se pregătească pentru mai multe întreruperi programate ale energiei electrice în perioada 9-13 noiembrie 2026. Distribuție Oltenia va efectua lucrări de modernizare și întreținere a rețelei electrice, iar alimentarea cu energie va fi întreruptă temporar în mai multe zone ale orașului. Potrivit informării transmise de Primăria Municipiului Pitești, întreruperile vor […] The post Pitești: Se întrerupe curentul în perioada 9-13 noiembrie! Zonele afectate first appeared on Ziarul Argeşul - ediţia online.

Sursa: Ziarul Argeşul - Ediţia Online Citește mai departe la sursa originală ↗