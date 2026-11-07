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Economie

Plafonarea adaosului comercial la toate alimentele, în analiza premierului. Luca Niculescu cere tuturor ministerelor să reducă cheltuielile

i Scris de iulia horovei
Plafonarea adaosului comercial la toate alimentele, în analiza premierului. Luca Niculescu cere tuturor ministerelor să reducă cheltuielile
Aosom
Premierul Luca Niculescu a declarat, sâmbătă, că multiple propuneri ale ministerelor, printre care și propunerea Ministerului Agriculturii de plafonare a adaosului comercial la toate alimentele de bază, sunt în analiză.

Sursa: Dcnews

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