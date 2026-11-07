Planta din care aproape nimic nu se pierde. De ce câștigă din nou teren în agricultura românească

Cânepa industrială, una dintre culturile tradiționale ale agriculturii românești, revine în atenția fermierilor. Folosită în industria alimentară, textilă și chiar în construcții, planta are multiple întrebuințări, de la semințe până la fibrele și tulpinile sale, potrivit Observator News.

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