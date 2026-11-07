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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Planta din care aproape nimic nu se pierde. De ce câștigă din nou teren în agricultura românească

i Scris de ioana ion
Planta din care aproape nimic nu se pierde. De ce câștigă din nou teren în agricultura românească
Aosom
Cânepa industrială, una dintre culturile tradiționale ale agriculturii românești, revine în atenția fermierilor. Folosită în industria alimentară, textilă și chiar în construcții, planta are multiple întrebuințări, de la semințe până la fibrele și tulpinile sale, potrivit Observator News.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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