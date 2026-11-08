Planul care ar putea salva reactoarele de la Cernavodă. Ce schimbări se pregătesc pentru vara viitoare
Sursa: Stiri Pe SurseCitește mai departe la sursa originală
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