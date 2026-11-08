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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Planul care ar putea salva reactoarele de la Cernavodă. Ce schimbări se pregătesc pentru vara viitoare

d Scris de daniel mihai dragomir
Planul care ar putea salva reactoarele de la Cernavodă. Ce schimbări se pregătesc pentru vara viitoare
Aosom
Ministrul Energiei anunță reproiectarea canalului Bala 2 și două soluții pentru ca reactoarele de la Cernavodă să nu mai fie oprite din cauza secetei.

Sursa: Stiri Pe Surse

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