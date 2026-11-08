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Economie

Planul economic propus de Viorica Dăncilă pentru Guvernul Niculescu-PSD: ”Acestea sunt măsurile principale prin care se poate face economie la bugetul de stat”

d Scris de dan stan
Planul economic propus de Viorica Dăncilă pentru Guvernul Niculescu-PSD: ”Acestea sunt măsurile principale prin care se poate face economie la bugetul de stat”
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Viorica Dăncilă crede că bugetul pe anul 2027 și țintele de deficit pot fi respectate nu doar prin majorări de taxe, ci și prin reducerea cheltuielilor aparatului administrativ.

Sursa: Ziare

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