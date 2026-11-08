Planul prin care Europa vrea să reducă facturile la energie. Ce rol ar putea avea Marea Britanie?

Cinci lideri europeni au cerut consolidarea legăturilor cu Marea Britanie, înaintea mult așteptatului summit UE-UK. Liderii Germaniei, Belgiei, Olandei, Luxemburgului și Danemarcei au afirmat, într-o scrisoare adresată președinților Comisiei Europene și Consiliului European, că o cooperare mai strânsă în domeniul energiei curate ar fi benefică pentru ambele părți. Ursula von der Leyen și Antonio Costa […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗