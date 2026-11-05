Planul unui milionar sibian pentru fostul ”Circ al Foamei” din centrul Bucureștiului. Cum va fi transformată clădirea din spatele Unirea Shopping Center

Unul dintre proiectele imobiliare abandonate de mai bine de un deceniu în centrul Bucureștiului ar putea fi reluat și transformat într-un complex de birouri și spații comerciale. Omul de afaceri sibian Aurel Eugen Muntean, în vârstă de 71 de ani, proprietarul lanțului hotelier Împăratul Romanilor și al magazinului Victoria din Capitală, pregătește transformarea imobilului aparent părăsit din spatele centrului comercial Unirea Shopping Center.

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