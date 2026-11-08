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Economie

PNL a decis să înceapă negocierile pentru fuziunea cu partidul Forţa Dreptei. Anunțul lui Ciprian Ciucu

c Scris de cristian matei
PNL a decis să înceapă negocierile pentru fuziunea cu partidul Forţa Dreptei. Anunțul lui Ciprian Ciucu
Aosom
Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunţat deciziile care au fost luate duminică în şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului.

Sursa: Stirile Pro.tv

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