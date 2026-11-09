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Economie

PNL trece la recuperarea banilor cheltuiți fără respectarea prevederilor statutare. Pentru ce sumă AEP cere executarea silită

c Scris de cristian anton
PNL trece la recuperarea banilor cheltuiți fără respectarea prevederilor statutare. Pentru ce sumă AEP cere executarea silită
Aosom
Biroul Politic Naţional al PNL a aprobat, duminică, în unanimitate, iniţierea procedurilor de recuperare a sumelor aferente facturilor neachitate sau contractelor încheiate fără respectarea prevederilor statutare.

Sursa: Stirile Pro.tv

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