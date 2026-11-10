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Economie

Poate pierde Nvidia omul care a transformat-o într-un gigant de trilioane de dolari? Acţiunile companiei scad cu peste 7% în două zile în urma scandalului în care este implicat CEO-ul Jensen Huang

r Scris de robert manea
Poate pierde Nvidia omul care a transformat-o într-un gigant de trilioane de dolari? Acţiunile companiei scad cu peste 7% în două zile în urma scandalului în care este implicat CEO-ul Jensen Huang
Aosom
Acţiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 3% marţi, 10 noiembrie, continuând declinul de peste 4% înregistrat în şedinţa precedentă. Investitorii...

Sursa: Zf Ro

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