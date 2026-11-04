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Economie

POLIJOBS 2026: Peste 100 de companii, la târgul de cariere de la Politehnica Bucureşti

m Scris de mirea andreea
POLIJOBS 2026: Peste 100 de companii, la târgul de cariere de la Politehnica Bucureşti
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Politehnica Bucureşti organizează, în perioada 17-18 noiembrie 2026, cea de-a IX-a ediţie a târgului de cariere POLIJOBS, la care sunt aşteptate peste 100 de companii din mai mult de 20 de domenii de activitate.

Sursa: Stiri Pe Surse

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