POLIJOBS 2026: Peste 100 de companii, la târgul de cariere de la Politehnica Bucureşti

Politehnica Bucureşti organizează, în perioada 17-18 noiembrie 2026, cea de-a IX-a ediţie a târgului de cariere POLIJOBS, la care sunt aşteptate peste 100 de companii din mai mult de 20 de domenii de activitate.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗