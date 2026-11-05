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Economie

Poliția desfășoară, pentru a patra zi la rând, sute de percheziții cadrul operațiunii ”Jupiter”. Acțiunea vizează o gamă largă de infracțiuni, printre care evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea și fapte de corupție.

t Scris de tiberiu
Poliția desfășoară, pentru a patra zi la rând, sute de percheziții cadrul operațiunii ”Jupiter”. Acțiunea vizează o gamă largă de infracțiuni, printre care evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea și fapte de corupție.
Aosom
Polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează 397 de percheziții domiciliare, în cadrul unor acțiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de ilegalități. ”Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare, fals […]

Sursa: Biziday

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