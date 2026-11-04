 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Politica trece prin stomac: De ce a revenit America la democrați?

g Scris de george traicu
Politica trece prin stomac: De ce a revenit America la democrați?
Aosom
Președintele Donald Trump și republicanii din Congres au fost aleși în noiembrie 2024 pentru a redresa economia. Acum suntem în noiembrie 2026, iar americanii au o părere și mai proastă despre situația economică decât aveau în urmă cu doi ani.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech