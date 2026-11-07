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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Polonia. Atac armat în centrul istoric al Cracoviei. Un bărbat înarmat a deschis focul dintr-o mașină aflată în mers asupra trecătorilor, în piața centrală a orașului. Cinci persoane au fost ucise, inclusiv ofițeri de poliție. Atacatorul a fost, la rândul său, împușcat de polițiști.

m Scris de moise.guran
Polonia. Atac armat în centrul istoric al Cracoviei. Un bărbat înarmat a deschis focul dintr-o mașină aflată în mers asupra trecătorilor, în piața centrală a orașului. Cinci persoane au fost ucise, inclusiv ofițeri de poliție. Atacatorul a fost, la rândul său, împușcat de polițiști.
Aosom
UPDATE. Primul bilanț oficial – cinci persoane au fost ucise, inclusiv ofițeri de poliție. Atacatorul a fost împușcat de polițiști și este transportat la spital. Știrea, în forma inițială: Atacul a avut loc în jurul orei 15. Potrivit presei poloneze, care citează un purtător de cuvânt al poliției, un bărbat înarmat neidentificat a deschis focul […]

Sursa: Biziday

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