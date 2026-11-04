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Economie

Polonia, România, Bulgaria și Ungaria plătesc, miercuri, cea mai mari scumpă energia electrică

e Scris de emanuel focșan
Polonia, România, Bulgaria și Ungaria plătesc, miercuri, cea mai mari scumpă energia electrică
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Polonia, Ungaria, Bulgaria și România au miercuri dimineață (4 noiembrie) cele mai ridicate prețuri medii ale energiei electrice dintre țările europene monitorizate de agregatorul KWHprice. La polul opus s-au aflat Suedia, Norvegia și Finlanda, în timp ce la mijlocul clasamentului s-a situat Danemarca.

Sursa: Realitatea

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