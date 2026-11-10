 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Porcul de Crăciun ar putea avea un preț surprinzător în 2026. Cum sunt afectați fermierii

d Scris de daniel mihai dragomir
Porcul de Crăciun ar putea avea un preț surprinzător în 2026. Cum sunt afectați fermierii
Aosom
Prețul la poarta fermei a scăzut cu 21,7%, iar fermierii vând în jur de 6 lei/kg, sub costul de 7,5 lei. Ce estimează pentru decembrie.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech