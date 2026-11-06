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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Porţile a III-a şi a IV-a ale Cetăţii Alba Carolina au fost restaurate

a Scris de andreea năstase
Porţile a III-a şi a IV-a ale Cetăţii Alba Carolina au fost restaurate
Aosom
Primăria Alba Iulia a recepţionat, vineri, lucrările de restaurare a Porţilor a III-a şi a IV-a ale Cetăţii Alba Carolina, finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice, program gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului, potrivit Agerpres. După...

Sursa: Stiri Pe Surse

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