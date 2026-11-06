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Economie

Poșta Română deschide mii de puncte de colectare. Românii pot preda electronicele vechi gratuit

i Scris de iulia fătu
Poșta Română deschide mii de puncte de colectare. Românii pot preda electronicele vechi gratuit
Aosom
Poșta Română va transforma peste 4.000 de oficii din toată țara în puncte de colectare pentru deșeurile electrice de mici dimensiuni, cum ar fi telefoanele vechi, încărcătoarele și cablurile.

Sursa: Stirile Pro.tv

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