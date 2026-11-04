 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Posturile ocupate la stat au scăzut cu 64.006 în 15 luni, arată o analiză

t Scris de tudor dima
Posturile ocupate la stat au scăzut cu 64.006 în 15 luni, arată o analiză
Aosom
Numărul posturilor ocupate la stat a scăzut cu 64.006 în 15 luni, arată o analiză. Scăderea este mai mare la instituțiile centrale.

Sursa: Ziarul Financiar

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech