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Economie

Poți lua zilele de concediu din 2025 până la 30 iunie 2027 dacă nu le-ai putut lua din motive justificate și ai acceptat amânarea

r Scris de răzvan munteanu
Poți lua zilele de concediu din 2025 până la 30 iunie 2027 dacă nu le-ai putut lua din motive justificate și ai acceptat amânarea
Aosom
Zilele de concediu de odihnă din 2025 pot fi luate până la 30 iunie 2027 dacă nu le-ai putut lua din motive justificate și ai acceptat amânarea.

Sursa: Ziarul Financiar

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