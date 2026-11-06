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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Povestea Black Friday: a început ca o poreclă dată de poliţiştii americani unei zile de coşmar şi a ajuns fenomenul global de reduceri pe care românii îl aşteaptă în fiecare noiembrie

r Scris de rareş udrescu
Povestea Black Friday: a început ca o poreclă dată de poliţiştii americani unei zile de coşmar şi a ajuns fenomenul global de reduceri pe care românii îl aşteaptă în fiecare noiembrie
Aosom
Black Friday, ziua care deschide sezonul cumpărăturilor de Crăciun şi care s-a răspândit din SUA în Europa şi în restul lumii, a pornit ca o...

Sursa: Zf Ro

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