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Economie

Prăbușire pe Wall Street: Dow Jones pierde 1.700 de puncte, Nasdaq scade 5%. Sute de miliarde de dolari, șterse de pe bursă

v Scris de vlad dobrea
Prăbușire pe Wall Street: Dow Jones pierde 1.700 de puncte, Nasdaq scade 5%. Sute de miliarde de dolari, șterse de pe bursă
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Acțiunile s-au prăbușit joi, anulând creșterile puternice înregistrate în urma alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, pe măsură ce investitorii și-au accelerat retragerea din acțiunile companiilor tehnologice, scrie CNBC.

Sursa: Stirile Pro.tv

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