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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Pragul critic a fost depășit - România se îngroapă în datorii, creșterea pensiilor e în pericol

f Scris de florin pușcaș
Pragul critic a fost depășit - România se îngroapă în datorii, creșterea pensiilor e în pericol
Aosom
Datoria administraţiei publice a fost, în august 2026, de peste 1.230 de miliarde de lei, în creştere cu 25 de miliarde de lei faţă de luna anterioară

Sursa: Stiri Pe Surse

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