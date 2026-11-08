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Economie

Pragul sărăciei salariale: Bulgaria, Grecia, Ungaria și România, cele mai neatractive piețe din UE după veniturile medii din 2025

r Scris de redacția jurnalul
Pragul sărăciei salariale: Bulgaria, Grecia, Ungaria și România, cele mai neatractive piețe din UE după veniturile medii din 2025
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Salariul mediu anual ajustat pentru angajaţii cu normă întreagă din Uniunea Europeană a fost anul trecut de 41.500 euro, reflectând o creştere de 4,3% faţă de nivelul din 2024, de 39.800 euro, conform datelor publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Sursa: Jurnalul Ro

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