PRECIZARE – Proiectul Normelor Contractului-Cadru cuprinde prevederi rezultate în urma consultărilor prevăzute de lege

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) dorește să clarifice faptul că proiectul de Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru publicat în transparență decizională conține prevederi care au constituit deja subiectul consultărilor cu organismele reprezentanților furnizorilor de servicii medicale prevăzute de legislația în vigoare, precum și propuneri privind valoarea punctului în asistența medicală primară. Proiectul

Sursa: Ştiri Din România Citește mai departe la sursa originală ↗