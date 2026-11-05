Precizări importante din partea BNR privind regulile de stabilire a ROBOR. Explicațiile vin în contextul proceselor dintre bănci și Consiliul Concurenței

Banca Națională a României (BNR) susține că nu intenționează să modifice reglementările privind stabilirea ROBOR și că nu există motive pentru revizuirea cadrului normativ, în urma informațiilor apărute în presă despre o posibilă schimbare a regulilor. Precizările vin în contextul în care Consiliul Concurenței a amendat 10 bănci cu 3,73 miliarde de lei pentru presupuse practici anticoncurențiale în stabilirea indicatorului, decizie contestată ulterior de instituțiile ...

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