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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Precizări privind dezinformările apărute în mass-media

d Scris de denisa grega
Precizări privind dezinformările apărute în mass-media
Aosom
Banca Națională a României nu are în vedere vreo modificare a reglementărilor actuale referitoare la ROBOR. Poziția BNR a rămas aceeași, pe care a prezentat-o [...] Articolul Precizări privind dezinformările apărute în mass-media a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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