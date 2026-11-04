Prefectura constată nelegalitatea HCL privind asocierea dintre Primăria Suceava pentru modernizarea piaţetei din zona Complexului Comercial Bucovina cu patru firme ce deţin chioşcuri în zonă

Instituţia Prefectului îi cere primarului Vasile Rîmbu şi CL Suceava să verifice şi să aducă în legalitate hotărârea prin care municipiul s-a asociat cu patru firme pentru modernizarea piaţetei de la intersecţia bulevardului Ana Ipătescu cu strada Ştefan cel Mare şi a celor cinci chioşcuri din zonă. Adresa, nr. 12991/10/5Citeşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou Citește mai departe la sursa originală ↗