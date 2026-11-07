 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Premierul Luca Niculescu a anunţat când vor afla pensionarii cu cât vor creşte pensiile

m Scris de mihai ciobanu
Premierul Luca Niculescu a anunţat când vor afla pensionarii cu cât vor creşte pensiile
Aosom
Pensionarii ar putea primi pensii indexate de la 1 ianuarie 2027, însă procentul majorării nu a fost încă stabilit.

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech