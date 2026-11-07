 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Premierul Luca Niculescu anunță momentul decisiv pentru pensii și taxe: Ce vor afla românii în aproximativ o lună

a Scris de alice draghici
Premierul Luca Niculescu anunță momentul decisiv pentru pensii și taxe: Ce vor afla românii în aproximativ o lună
Aosom
Premierul Luca Niculescu anunță că indexarea pensiilor va fi stabilită odată cu bugetul pentru 2027 și evită să garanteze că nu vor exista taxe noi.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech