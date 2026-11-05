 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Premierul Luca Niculescu descrie cum va fi intrarea României în OCDE: Am fi la masa bogaților!

l Scris de loredana codruț
Premierul Luca Niculescu descrie cum va fi intrarea României în OCDE: Am fi la masa bogaților!
Aosom
Premierul Luca Niculescu spune că România va acces la mult mai multe investiții odată cu intrarea în OCDE. PIB-ul țării ar putea crește cu 1%, iar exprimarea pe care Luca Niculescu s-a ferit să o folosească a fost: Am fi la masa bogaților.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech