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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Premierul Luca Niculescu: Marea noastră dorinţă este de a nu avea taxe şi impozite noi în 2027

m Scris de mihaela ivăncică
Premierul Luca Niculescu: Marea noastră dorinţă este de a nu avea taxe şi impozite noi în 2027
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Premierul Luca Niculescu spune că Guvernul vrea să evite introducerea unor taxe și impozite noi în 2027. Decizia finală va fi luată la elaborarea bugetului, în funcție de execuția bugetară și fondurile europene disponibile.

Sursa: Stirile Pro.tv

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