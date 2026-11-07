Premierul Luca Niculescu: Marea noastră dorinţă este de a nu avea taxe şi impozite noi în 2027

Politică

Tensiuni la Bruxelles pe tema vaccinării oilor din România! Luis Lazarus intervine: 'Nu mai putem să facem brânza noastră' 08 Nov 2026

FT: Șeful Nvidia, Jensen Huang, ar fi avut o relație sentimentală cu o femeie suspectată de serviciile americane de informații că ar fi fost recrutată pentru a spiona în favoarea Ministerului (…) (Financial Intelligence) 08 Nov 2026

„Este în afara oricărei îndoieli, pentru orice cetățean cât de cât obiectiv, că domnul Călin Georgescu este cel mai important deținut politic din istoria recentă a României. În cazul său, (…) (Ecopolitic) 08 Nov 2026

Israel: Gadi Eisenkot va primi duminică misiunea de a forma noul guvern, anunţă preşedinţia (Ecopolitic) 08 Nov 2026

„Pentru mine obiectele sunt ca niște funii care leagă comunitatea” – Moni Stănilă, scriitoare (Cotidianul) 08 Nov 2026