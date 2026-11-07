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Economie

Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei merg la Cernavodă după ce Reactorul 1 a fost reconectat la Sistemul Energetic Național

m Scris de maria zărnescu
Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei merg la Cernavodă după ce Reactorul 1 a fost reconectat la Sistemul Energetic Național
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Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei vor vizita sâmbătă, 7 noiembrie, Centrala Nucleară de la Cernavodă. Vizita are loc la o zi după ce Reactorul 1 a fost reconectat la Sistemul Energetic Național. Reamintim că Unitatea 1 a fost oprită la finalul lunii iulie, din cauza debitului scăzut al Dunării.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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