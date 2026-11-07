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Economie

Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei vizitează Centrala de la Cernavodă după repornirea Unității 1

e Scris de emanuel focșan
Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei vizitează Centrala de la Cernavodă după repornirea Unității 1
Aosom
Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, vizitează sâmbătă Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Vizita are loc la o zi după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național și a reluat livrarea de energie electrică, însă la un nivel mult sub capacitatea nominală. Reactorul a fost oprit timp de peste trei luni din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării, care a afectat condițiile necesare pentru funcționarea în siguranță a instalației.

Sursa: Realitatea

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