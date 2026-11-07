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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Premierul Niculescu: Oprirea Centralei de la Cernavodă a provocat pierderi de un miliard de lei

a Scris de anca popa
Premierul Niculescu: Oprirea Centralei de la Cernavodă a provocat pierderi de un miliard de lei
Aosom
Oprirea Centralei Nucleare de la Cernavodă, în urma scăderii accentuate a debitului Dunării, a provocat pierderi estimate la aproximativ un miliard de lei, echivalentul a 200 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut sâmbătă de premierul Luca Niculescu, în timpul unei vizite la centrală, alături de minist3rul Energiei, Dumitru Chisăliță. Între timp, Guvernul analizează […]

Sursa: Gazeta De Sud

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