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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Premierul şi ministrul Energiei merg în vizită la Centrala Nucleară de la Cernavodă

b Scris de bogdan păcurar
Premierul şi ministrul Energiei merg în vizită la Centrala Nucleară de la Cernavodă
Aosom
Premierul Luca Niculescu şi ministrul Energiei Dumitru Chisăliţă vizitează sâmbătă Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Vizita are loc la o zi după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional, la peste trei luni după ce a fost oprită.

Sursa: Digi24

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