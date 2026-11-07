Premierul şi ministrul Energiei merg în vizită la Centrala Nucleară de la Cernavodă

Premierul Luca Niculescu şi ministrul Energiei Dumitru Chisăliţă vizitează sâmbătă Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Vizita are loc la o zi după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional, la peste trei luni după ce a fost oprită.

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