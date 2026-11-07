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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Premierul și ministrul Energiei merg la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după repornirea Unității 1. Ce producție asigură reactorul

o Scris de oana ababei
Premierul și ministrul Energiei merg la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după repornirea Unității 1. Ce producție asigură reactorul
Aosom
Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, vizitează sâmbătă, 7 noiembrie, Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, la o zi după ce Unitatea 1 a fost reconectată la Sistemul Energetic Național.

Sursa: Adevarul

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