Premii spectaculoase la Loto: Sumele uriașe pe care le poți câștiga la 6/49 și Joker

Premii uriașe la tragerile Loto de duminică, 8 noiembrie 2026: Loteria Română pune în joc peste 3,47 milioane de lei la categoria I a jocului Loto 6/49 și un report de peste 1,31 milioane de lei la Joker.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗