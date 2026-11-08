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Economie

Premii spectaculoase la Loto: Sumele uriașe pe care le poți câștiga la 6/49 și Joker

r Scris de redacția jurnalul
Premii spectaculoase la Loto: Sumele uriașe pe care le poți câștiga la 6/49 și Joker
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Premii uriașe la tragerile Loto de duminică, 8 noiembrie 2026: Loteria Română pune în joc peste 3,47 milioane de lei la categoria I a jocului Loto 6/49 și un report de peste 1,31 milioane de lei la Joker.

Sursa: Jurnalul Ro

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